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В Чебоксарах восемь человек пострадали при столкновении большегруза и двух легковушек

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель большегруза МАЗ не уступил на перекрестке дорогу автомобилю ВАЗ-2112

ТАСС, 12 ноября. Авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла в понедельник в Чебоксарах, различные травмы после ДТП получили восемь человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по Чувашии.

"По предварительным данным, водитель большегруза МАЗ, двигавшийся со стороны поселка Лапсары, на перекрестке не уступил дорогу легковушке ВАЗ-2112, а в нее затем въехала Lada Granta. В аварии пострадали восемь человек", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы МВД по республике, авария произошла около 21:15 мск. В числе пострадавших водители и пассажиры легковых автомобилей. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Теги
РоссияЧувашия
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