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В Киеве задержаны семь сотрудников Нацбанка Украины по подозрению в хищении $48 млн

Ряд украинских СМИ сообщает, что среди задержанных - бывший первый замглавы НБУ Александр Писарук

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали сотрудников Национального банка Украины (НБУ) по делу о рефинансировании "Ви-эй-би банка". Об этом сказано в сообщении НАБУ в Facebook.

"НАБУ и САП задержали 11 ноября семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен (более $48 млн) стабилизационного кредита, предоставленного регулятором в 2014 году ПАО "Ви-эй-би банк", - сказано в сообщении. Отмечается, что задержанными являются "бывшие и действующие должностные лица НБУ и "Ви-эй-би банка".

Ряд украинских СМИ сообщает, что среди задержанных - бывший первый замглавы НБУ, а ныне - действующий глава правления "Райффайзен банк аваль" Александр Писарук.

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