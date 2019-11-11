ABC: более 900 рейсов отменены в Чикаго из-за снегопада

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Более 900 рейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго (штат Иллинойс) из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада. Как сообщила телекомпания ABC, один из самолетов авиакомпании American Airlines при посадке в международном аэропорту О'Хара выкатился за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

Телекомпания отмечает, что к настоящему моменту в Чикаго выпало до 12 см снега. Вслед за снегопадом жителей Иллинойса и его окрестностей ждет резкое похолодание до минус 20 градусов Цельсия. Циклон накрывает также другие штаты на Среднем Западе и Восточном побережье США, а ко вторнику он может добраться до Нью-Йорка и Вашингтона (столичный округ Колумбия).