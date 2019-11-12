Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на свалке

САРАТОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство матерью новорожденного ребенка, которого она оставила на мусорной свалке, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Накануне женщина родила ребенка дома без помощи медиков, а потом оставила его на улице", - сказала собеседница агентства, добавив, что ребенок находится в больнице.

По данным источника в экстренных службах, инцидент произошел в одном из сел Новобурасского района области. Брошенного на свалке младенца заметили соседи и вызвали скорую помощь.