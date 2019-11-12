Жителя Курска арестовали по подозрению в распространении наркотиков в нескольких регионах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в распространении синтетических наркотиков в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях, изъято более 20 кг запрещенного вещества. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с региональным управлением ФСБ России задержали 30-летнего жителя города Курска по подозрению в транспортировке наркотиков, - рассказала она. - Подозреваемый был задержан на одной из автозаправочных станций в Рыбновском районе Рязанской области. Из его автомобиля полицейские изъяли несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, содержалось свыше 8,5 кг синтетических наркотиков".

По словам Волк, злоумышленник под вымышленным именем общался с заказчиками рейсов через зашифрованные каналы связи. Оперативникам удалось раскрыть его данные в сети интернет и установить маршруты незаконных перевозок. Из тайников в городе Рязани, Рыбновском районе Рязанской области, Курской, Саратовской и Воронежских областях оперативники изъяли пять крупных партий синтетических наркотиков весом от 1 кг до 3,5 кг.

"В результате этих мероприятий суммарно из незаконного оборота изъято свыше 20 кг наркотических средств", - подчеркнула представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере"). Суд в отношении фигуранта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.