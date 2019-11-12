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Дело экс-жены Цеповяза будет рассматриваться в закрытом режиме

Наталью Стришнюю обвиняют в вымогательстве около 70 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону будет проводить заседания по делу бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней в закрытом режиме. Об этом во вторник ТАСС сообщили в суде.

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"Будет [рассматриваться] в закрытом режиме до вынесения приговора", - рассказал собеседник агентства.

Ранее суд отложил заседание по делу Натальи Стришней на 14 ноября, ее адвокат Мурад Мусаев сообщил, что она впала в кому. 11 ноября адвокат сообщил, что Стришняя вышла из состояния комы.

Наталье и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.

Теги
РоссияРостовская область
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