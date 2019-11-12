Экс-директора НИИ в Саратове приговорили к условному сроку за махинации с жильем

САРАТОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор бывшему директору научно-исследовательского института в Саратове, который признан виновным в махинациях с жильем, об этом во вторник говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ региона среди журналистов.

"Бывший директор научно-исследовательского института признан виновным по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и статье 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще в 2014-2015 годах институт заключил госконтракты на приобретение ведомственных квартир. Покупка была оплачена из федерального бюджета на сумму 23 млн рублей. Руководитель института предоставил жилье 12 сотрудникам своего предприятия, которые не были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

"Кроме того, директор получил от одного из подчиненных около 680 тысяч рублей в счет дополнительной оплаты за приобретение ведомственной квартиры, но не передал их застройщику, а обманным путем похитил и распорядился по своему усмотрению", - уточняется в сообщении.

Злоумышленника установили сотрудники УФСБ. Свою вину он не признал.

"Мужчине назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 70 тысяч рублей", - поясняется в сообщении.