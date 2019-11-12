В ГИБДД уточнили, что машина в Москве сбила ребенка вне зоны пешеходного перехода

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция уточнила, что на юго-западе Москвы машина сбила ребенка, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

"По уточненным данным, ребенок переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода", - сказали журналистам во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Ранее сообщалось, что около 09:00 мск на улице Адмирала Лазарева в районе дома 50 водитель, управляя автомобилем, сбил ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был госпитализирован.