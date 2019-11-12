Неизвестные украли более 420 тыс. рублей со вклада москвича, заблокировав его sim-карту

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку по факту мошенничества с sim-картой, в результате которого со вклада москвича украли более 420 тыс. рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным главка, 11 ноября в отдел МВД России по Басманному району столицы поступило заявление от мужчины. Он сообщил, что 3 ноября на номер его мобильного телефона поступило СМС-сообщение о замене sim-карты. В сообщении отмечалось, что если эту операцию совершает не заявитель, то во избежание мошенничества необходимо позвонить по указанному номеру. Кроме того, мужчина сообщил, что через некоторое время его номер перестал работать. Он обратился с паспортом и заявлением о замене sim-карты в салон связи.

"11 ноября заявителю восстановили сим-карту. Позднее ему позвонили с номера 900. Сотрудник банка сообщил, что с карты мужчины пытались снять 50 тыс. рублей, поинтересовавшись, делал ли заявитель какие-либо транзакции по карте. Заявитель ответил, что нет, и крупные денежные суммы на карте не держит", - сообщили в главке.

Позже, проверив счет, заявитель обнаружил, что со вклада на банковскую карту, а с банковской карты на счета неустановленных лиц были переведены 421 тыс. 894 рублей.

"По данному факту проводится проверка", - добавили в ГУ МВД.