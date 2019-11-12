Суд Москвы заочно арестовал экс-депутата ростовской гордумы Чабанова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы повторно арестовал заочно бывшего депутата Ростовской гордумы от "Единой России" Андрея Чабанова, объявленного в международный розыск и арестованного на Украине по делу о создании организованной преступной группы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Чабанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию Российской Федерации", - огласила постановление судья Екатерина Кириченко. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

7 марта 2013 года Пресненским судом Чабанову уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. С 2013 года он находится в федеральном и международном розыске. По словам адвоката экс-депутата, он был арестован на Украине и находится в Харькове в СИЗО-27. Чабанову заочно предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы, бандитизме, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Первое уголовное дело против членов группы возбудили 7 февраля 2008 года. В отношении Чабанова дело было возбуждено в декабре 2012 года по факту убийства. Срок следствия по его делу продлен до 1 февраля 2020 года. "[Чабанову] грозит лишение свободы вплоть до пожизненного", - мотивировал свое ходатайство представитель СК.

Позиции сторон

Защита неоднократно просила судебное заседание перенести для согласования позиции с обвиняемым или для его непосредственного участия по видеосвязи из харьковского СИЗО, а также для предоставления суду документов, положительно характеризующих личность Чабанова и медицинских документов, которые, возможно, не позволяют ему находиться в столичном СИЗО. "Данных о причастности моего подзащитного к инкриминируемым преступлениям не имеется", - отметила адвокат, назвав уголовного дело Чабанова заказным. Как следует из документов, озвученных в ходе заседания защитой обвиняемого, Чабанов сменил фамилию на Зиму.

Прокурор поддержала ходатайство следователя и подчеркнула, что есть доказательства причастности Чабанова к инкриминируемым преступлениям, а некоторые материалы уголовного дела маркируются грифом "совершенно секретно".

В рамках выделенного в отдельное производства уголовного дела 25 июня 2013 года Краснодарским краевым судом был осужден в особом порядке и приговорен к 15 годам колонии строгого режима Юрий Кудрявцев. Лидер "курганской" преступной группировки Дмитрий Лесняков приговором Мосгорсуда от 15 марта 2012 года осужден на 25 лет колонии строгого режима, а член банды Дмитрий Задков - на 13 лет колонии строгого режима. В одного уголовное дело соединены 55 дел. По словам следователя, в рамках расследуемых дел предъявлены обвинения более 20 лицам, "ряд из которых заключили досудебное соглашение".