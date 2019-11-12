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Найденные при поиске жертвы Соколова останки неизвестного не имеют отношения к криминалу

Как сообщил ТАСС источник, среди останков найден череп. Было установлено, что он либо учебный, либо его водой принесло из какой-либо могилы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Останки неизвестного человека, которые нашли в реке Мойке в Санкт-Петербурге при поисках фрагментов тела жертвы историка Олега Соколова, не имеют отношения к криминалу, сообщил ТАСС источник.

"Там найден череп, разобрались, установили, что он либо учебный - использовался для [обучения] врачей, либо его водой принесло из какой-либо могилы, в общем, криминала никакого нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье при поисках фрагментов тела жертвы Соколова в Мойке нашли останки неизвестного. По данному факту, как отмечал источник в следственных органах, решался вопрос о возбуждении второго уголовного дела.

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