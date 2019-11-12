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В ДТП в Чебоксарах пострадали семь человек

Из них четверо доставлены в больницу

ТАСС, 12 ноября. Врачи диагностировали различные травмы у семи человек после ДТП 11 ноября с участием большегруза и двух легковых автомобилей в Чебоксарах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ночь на вторник пресс-служба МВД Чувашии сообщала о восьми пострадавших.

"В аварии пострадали семь человек. Четверо из них были госпитализированы, еще троим назначено амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. По данным минздрава республики, среди госпитализированных нет детей.

По информации пресс-службы МВД по республике, авария произошла 11 ноября около 21:15 мск. По предварительным данным, водитель большегруза МАЗ, двигавшийся со стороны поселка Лапсары, на перекрестке не уступил дорогу легковушке ВАЗ-2112, а в нее затем въехала "Лада Гранта".

Теги
РоссияЧувашия
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Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 ноября
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