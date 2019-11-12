Возле Северной ТЭЦ в Ленобласти горит ангар с покрышками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. На территории Всеволожского района Ленинградской области загорелся ангар с покрышками. Пожарным удалось локализовать возгорание, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Пожар в настоящее время локализован на площади 300 кв. метров", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что на склад расположен неподалеку от Северной ТЭЦ. Сведения о пострадавших не поступали, тушение продолжается.

В пресс-службе энергетической компании уточнили, что здание расположено за территорией теплоэлектроцентрали, инцидент не повлиял на работу объекта.