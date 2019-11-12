Признанный потерпевшим полицейский готов на примирение с участником акции 27 июля Чирцовым

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудник полиции Юрий Михайленок, который проходит потерпевшим по делу участника несогласованной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова, готов пойти на примирение с подсудимым, передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается уголовное дело.

"В ходе событий 27 июля в Столешниковом переулке нам поступило указание оттеснять митингующих. В этот момент Чирцов подбежал и толкнул меня в область грудной клетки, после чего был задержан мной и моими коллегами", - сказал Михайленок, отметив, что он испытал при этом физическую боль. На вопрос адвоката подсудимого Александра Боркова, рассматривает ли Михайленок возможность примирения с Чирцовым, полицейский ответил: "Да, рассматриваю".

После этого суд отложил заседание до 5 декабря для подготовки технической возможности просмотра видеозаписи момента задержания обвиняемого.

Чирцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия к представителю власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну, после чего он вылетел в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранительные органы.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в несогласованной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").