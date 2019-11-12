В Удмуртии возбуждено дело после угрозы убийством врачу скорой помощи

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ижевска, который пьяным угрожал ножом врачу скорой помощи, прибывшему на вызов. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ижевска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце октября подозреваемый, находясь в пьяном состоянии, по телефону вызвал скорую помощь для своей матери. Как только прибывший врач начал осматривать пациентку, мужчина стал грубить и размахивать перед врачом ножом, при этом угрожая убийством. "Врач попытался покинуть квартиру, однако мужчина стал его удерживать, препятствуя выходу. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. За совершенное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.