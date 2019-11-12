Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Удмуртии возбуждено дело после угрозы убийством врачу скорой помощи

Инцидент произошел в конце октября

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ижевска, который пьяным угрожал ножом врачу скорой помощи, прибывшему на вызов. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ижевска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце октября подозреваемый, находясь в пьяном состоянии, по телефону вызвал скорую помощь для своей матери. Как только прибывший врач начал осматривать пациентку, мужчина стал грубить и размахивать перед врачом ножом, при этом угрожая убийством. "Врач попытался покинуть квартиру, однако мужчина стал его удерживать, препятствуя выходу. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. За совершенное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Теги
РоссияУдмуртия
Реклама на ТАСС
Редактор татарской лиги КВН погиб в ДТП
Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС