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Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Авария произошла в районе населенного пункта Решоткино Клинского городского округа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения грузовика с полуприцепом и легкового автомобиля в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня примерно в 15:00 мск на 540-м км автодороги А-108 МБК в районе населенного пункта Решоткино Клинского городского округа произошло встречное столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и легковушки. В результате ДТП три человека, находившихся в легковой автомашине, погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.

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