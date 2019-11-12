Один человек погиб при пожаре в жилом доме на севере Москвы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар возник в квартире на 31-м этаже 37-этажного жилого дома по адресу: Ленинградский проспект, дом 108", - сказал собеседник агентства. В результате пожара погиб один человек.

По предварительным данным, возгорание произошло на кухне в двухкомнатной квартире. "Площадь пожара составила 5 кв. м", - сказал источник.

С 32-го этажа пожарные спасли трех человек, в том числе двух детей. В настоящее время на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве в 15:29 мск. "По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в квартире", - сообщили в главке. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, в 16:55 мск загорание полностью ликвидировано.

В новость были внесены изменения (16:24 мск) — добавлены подробности.