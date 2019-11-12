Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Историческое здание 19-го века загорелось в Твери

Из здания эвакуировали 30 человек
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Пресс-служба МЧС РФ
© Пресс-служба МЧС РФ
© Пресс-служба МЧС РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Информация о возгорании на втором этаже по улице Двор Пролетарки, 122 поступила около 15:17 мск, это "Морозовский городок". Наблюдается сильное задымление в квартире второго этажа.", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 60 кв м. Из здания эвакуировали 30 человек.

"На месте работают более 60 человек личного состава и 19 единиц техники", - добавили в МЧС.

Также в министерстве отметили, что пожару присвоен второй номер сложности из пяти

"Дом не оборудован системой оповещения и тушения. На месте развернут штаб пожаротушения", - отметили в пресс-службе.

Известно, что возгорание произошло в трехэтажном кирпичном здании. Кровля на нем шиферная на деревянной обрешетке.

"Морозовский городок" является историко-архитектурным комплексом из более 50 общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры" в 1856-1913 годах. Дом принадлежавшей купеческой династии Морозовых.

Теги
РоссияТверская область
Реклама на ТАСС
Сотрудница банка похитила со счетов 80 тамбовских пенсионеров 6 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС