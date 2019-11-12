Историческое здание 19-го века загорелось в Твери

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Информация о возгорании на втором этаже по улице Двор Пролетарки, 122 поступила около 15:17 мск, это "Морозовский городок". Наблюдается сильное задымление в квартире второго этажа.", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 60 кв м. Из здания эвакуировали 30 человек.

"На месте работают более 60 человек личного состава и 19 единиц техники", - добавили в МЧС.

Также в министерстве отметили, что пожару присвоен второй номер сложности из пяти

"Дом не оборудован системой оповещения и тушения. На месте развернут штаб пожаротушения", - отметили в пресс-службе.

Известно, что возгорание произошло в трехэтажном кирпичном здании. Кровля на нем шиферная на деревянной обрешетке.

"Морозовский городок" является историко-архитектурным комплексом из более 50 общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры" в 1856-1913 годах. Дом принадлежавшей купеческой династии Морозовых.