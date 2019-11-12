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На водохранилище в Оренбургской области утонули четверо рыбаков

Мужчины пытались спасти своего тонувшего товарища

ОРЕНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Спасатели извлекли из воды тела четырех мужчин, утонувших во время рыбалки на Кумакском водохранилище в Ясненском городском округе Оренбургской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"По предварительным данным, пять человек поехали на рыбалку, один из них начал тонуть, остальные стали его спасать, но в результате четыре человека погибли, пятый вызвал [оперативные] службы. Спасатели завершили извлечение тел из воды в 17:25 (15:25 мск). Все погибшие мужчины", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работали 23 человека, восемь единиц техники и две лодки, уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияОренбургская область
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