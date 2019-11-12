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Сотрудница банка похитила со счетов 80 тамбовских пенсионеров 6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ТАМБОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудница одного из отделений банка в Сосновском районе Тамбовской области похитила со счетов местных пенсионеров 6 млн рублей. Женщина выводила деньги со счетов на протяжении четырех лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте УМВД по региону.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками Сосновского района под подозрение попала 60-летняя женщина, которая работала в отделении банка. На протяжении четырех лет она понемногу похищала сбережения пенсионеров, которые открывали в банке счета. В общей сложности работница банка обманула 80 человек на сумму в 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемая свою вину полностью признала. По решению руководства банка женщина уволена. Причиненный обманутым клиентам ущерб был выплачен финансовой организацией в полном объеме. Теперь банк собирается взыскать эту суммы с подозреваемой. Дело направлено в суд.

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РоссияТамбовская область
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