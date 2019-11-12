Обвиняемый в призывах к экстремизму по делу об угрозах судье Мосгорсуда признал вину

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Алексей Вересов - фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда - признал вину в публичных призывах к экстремизму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Задержанному по одному из уголовных дел - ранее судимому Алексею Вересову - предъявлено обвинение. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), - сообщили в СК. - Он допрошен, и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления".

В Следственный комитет Вересов был доставлен из Удмуртской Республики. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

СК РФ возбуждены уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, вторая предполагает максимальный срок лишения свободы три года.

По данным ведомства, признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ, усматриваются также в действиях еще одного задержанного - Сергея Половца.