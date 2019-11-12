Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обвиняемый в призывах к экстремизму по делу об угрозах судье Мосгорсуда признал вину

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Алексей Вересов - фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда - признал вину в публичных призывах к экстремизму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Задержанному по одному из уголовных дел - ранее судимому Алексею Вересову - предъявлено обвинение. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), - сообщили в СК. - Он допрошен, и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления".

В Следственный комитет Вересов был доставлен из Удмуртской Республики. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

СК РФ возбуждены уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, вторая предполагает максимальный срок лишения свободы три года.

По данным ведомства, признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ, усматриваются также в действиях еще одного задержанного - Сергея Половца.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Воронеже полицейский сбил пешехода
Инцидент произошел 10 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС