На трассе в Омской области после ДТП загорелись два грузовика

ТАСС, 12 ноября. Два грузовых автомобиля столкнулись на трассе в Омской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На 57-м км трассы Тюмень - Омск произошло столкновение двух грузовых автомобилей, один из которых был припаркован на обочине. В результате ДТП оба автомобиля загорелись. Пострадали два человека, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, один грузовик перевозил бумагу, второй - товары народного потребления. Из-за ДТП трасса полностью перекрыта.