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В Торонто неизвестные осквернили мемориал солдатам Первой мировой войны

Неизвестные написали на нем "Вы не выполнили данное нам обещание"

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция Торонто разыскивает вандалов, которые осквернили мемориал канадским солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News.

Мемориальный комплекс находится в центральной части города перед зданием мэрии. Он был открыт в 1925 году. Неизвестные написали на нем баллончиком с краской "Вы не выполнили данное нам обещание". Такая строчка есть в знаменитом стихотворении канадского поэта, участника Первой мировой войны Джона Макрея "На полях Фландрии".

11 ноября в Канаде отмечался День поминовения, когда в стране принято вспоминать канадцев, погибших в различных военных конфликтах. Эта дата приурочена к окончанию Первой мировой войны, завершившейся 11 ноября 1918 года.

Теги
Канада
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