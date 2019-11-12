В Торонто неизвестные осквернили мемориал солдатам Первой мировой войны

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция Торонто разыскивает вандалов, которые осквернили мемориал канадским солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News.

Мемориальный комплекс находится в центральной части города перед зданием мэрии. Он был открыт в 1925 году. Неизвестные написали на нем баллончиком с краской "Вы не выполнили данное нам обещание". Такая строчка есть в знаменитом стихотворении канадского поэта, участника Первой мировой войны Джона Макрея "На полях Фландрии".