СМИ: борт Saudi Arabian Airlines экстренно приземлился в Канаде ради спасения ребенка

ОТТАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет саудовской авиакомпании Saudi Arabian Airlines совершил экстренную посадку в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) ради оказания срочной медицинской помощи двухлетнему ребенку. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

После штатного приземления к лайнеру Boeing 777-300 прямо на взлетно-посадочную полосу прибыли кареты скорой помощи для госпитализации ребенка, но спасти его жизнь не удалось. Причины смерти малыша устанавливаются.

Борт следовал из города Джидда в Вашингтон. Самолет уже вылетел в американскую столицу.