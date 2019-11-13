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Работников школы-интерната в Махачкале подозревают в хищении более 44 млн рублей

Главный бухгалтер учреждения незаконно начисляла себе и заместителям директора завышенную зарплату

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС /. Должностные лица школы-интерната в Махачкале подозреваются в хищении более 44 млн рублей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

"Хищение бюджетных средств в особо крупном размере было выявлено при проверке учреждения "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида" города Махачкалы. С января 2017 года по май текущего года главный бухгалтер и другие неустановленные лица похитили средства фонда оплаты труда на общую сумму 44,39 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, главный бухгалтер школы-интерната незаконно начислила 25,506 млн рублей на банковские карточки лиц, которые не являются работниками образовательного учреждения, а также завышенную заработную плату себе и заместителям директора образовательного учреждения на общую сумму 18,884 млн рублей.

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