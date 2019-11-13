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В Ростове-на-Дону полиция ликвидировала нарколабораторию по производству амфетамина

Полицейские задержали 34-летнего мужчину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Ростове-на-Дону ликвидировали нарколабораторию, сообщается в среду на сайте главного управления МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области пресекли производство амфетамина", - говорится в сообщении.

По данным МВД, полицейские задержали 34-летнего мужчину, который для организации производства синтетических наркотиков на территории своего подворья оборудовал помещение. Полицейские изъяли прекурсоры, необходимые ингредиенты, химические реактивы, лабораторное оборудование и психотропное вещество массой более 5,5 кг, общей стоимостью более 5,5 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

"В настоящее время правоохранители проводят розыск наркозависимых жителей Ростовской области, которые приобретали у подозреваемого наркотики для употребления", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияРостовская область
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