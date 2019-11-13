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В Москве проверяют центр по борьбе с туберкулезом из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о минировании здания на юго-востоке столицы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Кинологи со служебными собаками проверяют здание научно-практического центра борьбы с туберкулезом на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом по адресу: 8-я улица Текстильщиков, дом 2, строение 1. Сейчас здание проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, проводится ли эвакуация людей из здания на время проверки.

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