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СК проводит доследственную проверку после исчезновения 16-летней девушки на Кубани

Несовершеннолетняя ушла из дома 6 ноября

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку после исчезновения 16-летней девушки, которая ушла из дома в хуторе Чехон Краснодарского края и не вернулась. Об этом в среду сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.

Установлено, что девушка живет с матерью в хуторе Чехон, днем 6 ноября, дождавшись, когда мать уйдет, она самостоятельно ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

"Следственным отделом по городу Анапе СК РФ по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКраснодарский край
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