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Прокуратура выявила нарушения у перевозчика после ДТП с 25 пострадавшими в Ижевске

Нарушения касаются требований по обеспечению режима труда и отдыха водителей

ИЖЕВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Компания-перевозчик "ИПОПАТ", пассажирский автобус которой в августе попал в ДТП с 25 пострадавшими в Ижевске, допускала нарушения требований по обеспечению режима труда и отдыха водителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Удмуртии

"По результатам проверки прокуратурой Индустриального района Ижевска по факту ДТП с участием маршрутного автобуса "Нефаз", принадлежащего АО "ИПОПАТ", в котором в августе текущего года пострадали 25 человек, выявлены нарушения требований по обеспечению режима труда и отдыха работников и водителей", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что при наличии технических средств контроля за режимом труда допускалась работа водителя, попавшего в ДТП, более 12 часов в сутки. На основании путевых листов продолжительность смен в августе 2019 года превышала 12 часов. В ведомстве также сообщили, что при суммарном учете рабочего времени продолжительность ежедневного или междусменного отдыха водителей должна быть не менее 12 часов, однако продолжительность отдыха водителя в августе 2019 года составляла в среднем от 7 до 9 часов.

В связи с этим прокурором Индустриального района Ижевска были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юрлица АО "ИПОПАТ" и должностного лица - генерального директора "ИПОПАТ" по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией"). По результатам их рассмотрения назначен штраф в размере 50 тыс. рублей и вынесено предупреждение.

Авария произошла конце августа. Автобус под управлением водителя 1980 года рождения врезался в конструкцию опоры технологических коммуникаций. В момент ДТП в автобусе находились около 35 человек. Медицинское освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв. Позднее в ГИБДД сообщили, что авария произошла из-за невнимательности водителя. Рассматривалась также версия, согласно которой автобус мог подрезать другой автомобиль.

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