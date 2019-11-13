Суд отказал в повторном рассмотрении дела бывшего вице-губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 13 ноября. /ТАСС/. Пензенский областной суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры региона на оправдательный приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину, который обвинялся в мошенничестве с земельным участком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.

"Приговор Ленинского районного суда оставлен без изменения, апелляционное представление прокуратуры - без удовлетворения", - отметила собеседница агентства. В пресс-службе пояснили, что прокурор просил направить дело в отношении Савина на новое рассмотрение в ином составе суда.