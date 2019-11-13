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Суд отказал в повторном рассмотрении дела бывшего вице-губернатора Пензенской области

В июне 2019 года Валерия Савина оправдали по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком

ПЕНЗА, 13 ноября. /ТАСС/. Пензенский областной суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры региона на оправдательный приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину, который обвинялся в мошенничестве с земельным участком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.

"Приговор Ленинского районного суда оставлен без изменения, апелляционное представление прокуратуры - без удовлетворения", - отметила собеседница агентства. В пресс-службе пояснили, что прокурор просил направить дело в отношении Савина на новое рассмотрение в ином составе суда.

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Ленинский районный суд Пензы 28 июня оправдал Савина, занимавшего должность вице-губернатора Пензенской области в 2015-2017 годах, по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком. Суд счел недоказанными доводы следствия, что, занимая свою должность, он незаконно оформил в собственность участок, примыкавший к землям садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Искра-1" в Пензе и находившийся в муниципальной собственности.

В прокуратуре также не согласились с квалификацией действий бывшего вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, которая проходила фигурантом по делу Савина. Первоначально ее обвиняли в мошенничестве, покушении на мошенничество, злоупотреблении и превышении полномочий. Однако обвинение было переквалифицировано, суд признал ее виновной в двух служебных подлогах и воспрепятствованию законной деятельности бизнеса, освободив от наказания из-за истечения сроков давности. Представление прокуратуры, а также апелляция адвоката Ширшиной на приговор также были оставлены без удовлетворения, уточнили в пресс-службе.

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РоссияПензенская область
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