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На заводе "Красный пролетарий" в Башкирии погиб рабочий

Мастер смены получил смертельную травму во время испытания оборудования

ТАСС, 13 ноября. Мастер смены завода "Красный пролетарий" в Башкирии получил смертельные травмы во время испытания оборудования. Из-за случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в среду журналистам в следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан.

"В ходе испытания гибкого полимерного рукава произошел разрыв указанного рукава, в результате чего 41-летний мастер смены получил телесные повреждения в области головы и погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 ноября. Следователи опрашивают сотрудников предприятия, выясняют причины произошедшего, а также устанавливают ответственных за соблюдением норм безопасности на предприятии.

АО "Красный пролетарий" занимается проектированием и производством нефтепромыслового оборудования и нестандартного оборудование для промышленных компаний.

Теги
РоссияБашкортостан
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