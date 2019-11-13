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В отделе полиции в центре Петербурга умер мужчина

Мужчину без определенного места жительства доставили в отдел за административное правонарушение, куда ему вызвали скорую помощь из-за ухудшения самочувствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. В отделе полиции в Центральном районе Санкт-Петербурга умер мужчина, которого задержали за административное правонарушение. Проводится проверка, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Во время нахождения в отделении полиции мужчина почувствовал себя плохо, в связи с чем незамедлительно ему была вызвана скорая помощь. Прибывшие на место врачи зафиксировали скоропостижную смерть мужчины. При этом внешних признаков насильственной смерти не выявлено", - сказал представитель ведомства.

Инцидент произошел во вторник вечером. В ведомстве отметили, что мужчину доставили в отдел за совершение административного правонарушения. "Была установлена его личность, он оказался лицом без определенного места жительства", - сказали в управлении МВД.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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