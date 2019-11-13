Руководители железнодорожных предприятий в Белгороде осуждены за хищение на 3 млн рублей

ТАСС, 13 ноября. Суд приговорил заместителя генерального директора АО "Вагонная ремонтная компания - 3" и начальника вагонного ремонтного депо "Белгород" к лишению свободы на срок от 2,5 до 3 лет колонии, признав их виновными в хищении 83 колесных пар на общую сумму более 3 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

"Приговором суда начальнику вагонного ремонтного депо "Белгород" назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, заместителю генерального директора АО "Вагонная ремонтная компания - 3" - 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Также суд признал виновным по делу о хищении 83 колесных пар, принадлежавших РЖД, на общую сумму более 3 млн рублей начальника сектора механизации Юго-Восточной дирекции по ремонту пути и приговорил его к штрафу в 500 тыс. рублей.

Как установлено судом, в январе 2017 года руководители железнодорожных предприятий организовали незаконное подписание актов для последующего списания 83 колесных пар и оформления мнимой сделки по их покупке "Вагонной ремонтной компанией - 3" для якобы дальнейшей передачи в вагонное ремонтное депо "Белгород". В действительности же похищенные колесные пары были проданы различным коммерческим структурам. Их розыск проходил в 25 регионах России.