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Бывший замглавы жилищного комитета Петербурга оставлен под стражей по делу о наркотиках

Аким Гашенко покинул свою должность 24 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Ленинградский областной суд в среду рассмотрел жалобу бывшего замглавы жилищного комитета Петербурга Акима Гашенко на меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о наркотиках. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, жалоба оставлена без удовлетворения.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

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Пресс-служба Ленинградского областного суда не смогла предоставить ТАСС оперативный комментарий.

Ранее следствием предъявлено обвинение Гашенко в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков.

Источник в следственных органах ранее рассказывал ТАСС, что экс-чиновник был задержан по дороге в Москву, куда он направлялся в компании двух знакомых. При нем обнаружили наркотик растительного происхождения. В жилищном комитете Петербурга ТАСС сообщали, что Гашенко покинул свою должность 24 октября. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что Гашенко задержали сотрудники ФСБ.

Согласно ранее опубликованным данным на сайте комитета, Гашенко курировал деятельность отделов содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий, развитии жилищного фонда, расселении коммунальных квартир, коммерческом найме, контроле за исполнением жилищного законодательства и ряде других направлений.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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