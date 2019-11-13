Бывший замглавы жилищного комитета Петербурга оставлен под стражей по делу о наркотиках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Ленинградский областной суд в среду рассмотрел жалобу бывшего замглавы жилищного комитета Петербурга Акима Гашенко на меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о наркотиках. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, жалоба оставлена без удовлетворения.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.