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В Краснодаре у посетителя ТЦ обнаружили в вещах человеческий череп

Мужчину задержали

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники охранного предприятия ТЦ "Галерея" в Краснодаре обнаружили, предварительно, человеческие останки в личных вещах посетителя, он задержан, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В вещах у посетителя обнаружили, предварительно, человеческие останки. Он задержан", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в ТЦ "Галерея".

Источник в экстренных службах региона добавил, что речь, предположительно, о человеческом черепе. По предварительной версии, мужчина мог принести его со Всесвятского кладбища, расположенного неподалеку. По данным собеседника агентства, задержанный страдает психическими расстройствами, стоит на учете в соответствующих медицинских организациях.

Другой источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что задержанный мужчина во время дачи пояснений сообщил, что, предварительно, человеческий череп ему подарили люди без определенного места жительства во время прогулки по кладбищу.

В следственном управлении СК РФ ТАСС сообщили, чтов связи с инцидентом проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Теги
РоссияКраснодарский край
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