Суд начнет рассматривать дело о подготовке теракта на концерте Киркорова 25 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Заседание Южного окружного военного суда по делу в отношении четырех обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году назначено на 25 ноября. Об этом в среду журналистам сообщил адвокат одного из обвиняемых Исрафил Гададов.

В начале ноября дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане вновь поступило в Южный окружной военный суд. В среду прошло предварительное слушание по делу. "Суд назначил [заседание] на 25 ноября", - сказал Гададов.

Обвиняемые в подготовке теракта на концерте Киркорова были задержаны в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело было возбуждено в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия. Фигуранты были арестованы.

Ранее Гададов также сообщал, что Киркоров не признан потерпевшим и не допрашивался по делу о подготовке взрыва во время его концерта.