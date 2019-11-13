Суд отказался привлекать Киркорова свидетелем по делу о подготовке теракта на его концерте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отказал в привлечении в качестве свидетелей по делу в отношении четырех обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году самого певца, а также Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Об этом журналистам сказал адвокат одного из обвиняемых Исрафил Гададов.

В начале ноября дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане вновь поступило в Южный окружной военный суд. В среду прошло предварительное слушание по делу. "Да, судья по всем [пунктам ходатайства] отказал", - сообщил он.

Как следует из ходатайства адвоката, копия которого есть в распоряжении ТАСС, Гададов просил вернуть уголовное дело на дополнительное расследование для устранения допущенных нарушений закона, а также "включить в список свидетелей, подлежащих вызову в суд для допроса, следующих лиц: Казуеву Саният, Киркорова Филиппа Бедросовича, Пугачеву Аллу Борисовну, Галкина Максима Александровича".

"Что касается данного постановления суда, однозначно я с ним не согласен, считаю его незаконным. Я однозначного его обжалую в апелляционной инстанции и в кассационной инстанции", - подчеркнул защитник.

Обвиняемые в подготовке теракта на концерте Киркорова были задержаны в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело было возбуждено в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия. Фигуранты были арестованы.