Петербургские следователи раскрыли убийство 2010 года, разыскав подозреваемого в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу раскрыли убийство девятилетней давности, разыскав подозреваемого в социальных сетях, куда он выложил свои фотографии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Регулярно проводился мониторинг социальных сетей на предмет размещения фотографий, схожих с изображением указанного мужчины. В результате было установлено, что житель Ростовской области разместил свои фотографии, на которых он был схож как по одежде, так и по чертам лица с преступником", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, розыск подозреваемого начался после того, как в конце лета 2010 года на Проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге обнаружили автомобиль Ford Focus, в багажнике которого лежало тело женщины. Следователи установили, что с банковской карты убитой в день преступления сняли деньги, и камера банкомата засняла подозреваемого, однако найти его не удавалось девять лет.

После того, как предполагаемый преступник выложил фото в соцсети, полицейские и сотрудники СК задержали его и еще одного соучастника преступления, оба задержанных оказались уроженцами Ростовской области. Им предъявили обвинения по статьям УК РФ об угоне автомобиля, похищении человека, разбое и убийстве. По версии следствия, обвиняемые отобрали у женщины ценные вещи, а затем, боясь своего разоблачения, убили ее и оставили тело в багажнике машины.

В настоящее время следователи собрали доказательства вины мужчин, в том числе установили, что в найденной машине были полустертые отпечатки ладони одного из обвиняемых. Уголовное дело в настоящее время передано в прокуратуру.