СМИ: почти 40 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды на севере Италии

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Непогода и обильные снегопады привели к перебоям в энергоснабжении ряда районов в северной области Трентино-Альто-Адидже. Как сообщает в среду агентство ANSA, по меньшей мере 39 тыс. жителей оказались без электричества.

Кроме того, из-за обильных снегопадов в Доломитовых Альпах оказались заблокированы горные дороги и отрезаны отдаленные населенные пункты и некоторые дома. За последние сутки на небольших высотах образовались полуметровые сугробы. После небольшого перерыва в пятницу ожидаются новые снегопады и образование 60-сантиметрового слоя снежного покрова. Службы гражданской защиты предупреждают об опасности схода лавин в горах.

Ущерб от наводнения подсчитывают в Венеции, где минувшей ночью уровень моря поднялся до рекордной за последние полвека (с 1966 года) отметки - 187 см. "Высокая вода" - характерный для Венеции природный феномен, вызываемый приливами и лунными циклами, усугубляемый различными природными явлениями. Жизнь в городе оказалась значительно затруднена. Жители и самые смелые туристы в высоких резиновых сапогах передвигаются по выстроенным временным платформам. Многие туристы покидают Венецию. Затопленной оказалась крипта собора Святого Марка, а также нижние этажи многих зданий. Ожидается, что в городе будет введено чрезвычайное положение в связи с природным бедствием.