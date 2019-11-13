Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве суд арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского

Он проходит по делу о похищении человека

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о похищении человека. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Сосновскому, он проходит по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц (ч. 3 ст. 126)", - сказали в суде.

Эту информацию ТАСС подтвердил и адвокат Сосновского Равиль Саберов. "Его действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Он арестован на два месяца. По этому делу проходят еще пять человек, все они под стражей. Якобы они вымогали порядка 300 тыс. рублей у представителя коммерческой организации",- сказал защитник.

Он добавил, что считает, что следствие квалифицировало действия его подзащитного неправильно. "Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой", - заключил защитник.

По данным из открытых источников, Сосновский имеет контракт со спортивной организацией UFC. Побеждал Александра Емельяненко. 

Реклама на ТАСС
Расследование перестрелки в Ростовской области
Ростовский губернатор сообщил о задержании четырех человек по делу о перестрелке на хуторе
Василий Голубев также добавил, что еще трое находятся в розыске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС