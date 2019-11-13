В Москве суд арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о похищении человека. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Сосновскому, он проходит по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц (ч. 3 ст. 126)", - сказали в суде.

Эту информацию ТАСС подтвердил и адвокат Сосновского Равиль Саберов. "Его действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Он арестован на два месяца. По этому делу проходят еще пять человек, все они под стражей. Якобы они вымогали порядка 300 тыс. рублей у представителя коммерческой организации",- сказал защитник.

Он добавил, что считает, что следствие квалифицировало действия его подзащитного неправильно. "Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой", - заключил защитник.

По данным из открытых источников, Сосновский имеет контракт со спортивной организацией UFC. Побеждал Александра Емельяненко.