Глава СК поручил возбудить дело против мужчины, пытавшегося напасть на детей в Ставрополье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на детей и учительницу на игровой площадке в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет, что в Ставропольском крае вооруженный ножом неадекватный мужчина, выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке. Учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы, преградила ему путь и сказала детям бежать. Мужчина, угрожая убийством, схватил женщину, но она смогла отбиться и убежать.

"Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Ставропольскому краю по данному факту возбудить уголовное дело и задержать мужчину", - сообщили в СК. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.