В Южной Осетии возбудили уголовное дело в отношении нарушившего границу грузинского врача

ЦХИНВАЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Южной Осетии в отношении грузинского врача, которого задержали за целенаправленное нарушение государственной границы республики. Об этом ТАСС сообщила в среду руководитель пресс-службы Комитета государственной безопасности республики Екатерина Бязрова.

"Гражданин Грузии Гаприндашвили Важа Джондоевич, 1961 года рождения, житель Тбилиси, был задержан пограничным нарядом на участке государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией в окрестностях населенного пункта Орчосан Ленингорского района за нарушение режима государственной границы республики", - сообщила Бязрова.

Согласно данным из открытых источников, Важа Гаприндашвили - известный грузинский врач, президент Ассоциации ортопедии и травматологии Грузии.

Бязрова отметила, что в отношении Гаприндашвили органами дознания КГБ возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. "Установлено, что указанный гражданин Грузии умышленно пересек линию государственной границы республики", - подчеркнула Бязрова.