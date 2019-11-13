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В Самарской области произошел пожар в цеху по переработке нефтепродуктов

По предварительным данным, никто не пострадал
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в ночь на четверг в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 00:18 поступило сообщение о пожаре в цехе по переработке нефтепродуктов (мазута и дизельного топлива) в селе Нижнее Санчелеево. Он горит по всей площади - 420 кв. метров", - уточнили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ведется тушение пожара.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона, горит ангар на частном предприятии, внутри которого находится оборудование.

"Угрозы распространения огня нет, рядом жилых строений нет. Сил и средств на месте достаточно, работает областная противопожарная служба и ГУ МЧС региона", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияСамарская область
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