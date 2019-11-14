Возбуждено дело против жителя Приморья из-за хранения шкуры дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю возбудило уголовное дело о незаконном обороте особо ценных видов животных в отношении жителя села Кроуновки. У него обнаружили шкуру дальневосточного леопарда. Об этом в четверг сообщает пресс-служба погрануправления.

"Шкура дикого животного была обнаружена у жителя села Кроуновка Уссурийского городского округа на территории его подворья. Помимо этого, у мужчины изъяты незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны разного калибра и порох. Шкуру мужчина планировал в дальнейшем выгодно продать. Экспертиза подтвердила, что шкура принадлежит особи дальневосточного леопарда, занесенного в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных"). По результатам анализа узора пятен на шкуре леопарда специалистами приморского Национального парка "Земля леопарда" установлено, что зверь не фиксировался на территориях нацпарка. Вероятно, он обитал за их границами.

"Совершенное преступление - значительная потеря для популяции, которая насчитывает всего около 100 особей, - сказал директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк. - Вместе с этим стоит понимать, что благодаря созданию и активной работе нацпарка "Земля леопарда" популяция дальневосточного леопарда ежегодно растет, в связи с чем расширяется и ее ареал. Редчайшие кошки выходят за границы ООПТ (особо охраняемой природной территории), где, к сожалению, гарантировать их безопасность сложнее".

Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории в Китае на границе с РФ. Ядро популяции располагается на территории российского нацпарка "Земля леопарда", где на апрель 2019 года зафиксированы 91 взрослый пятнистый хищник и 22 котенка.