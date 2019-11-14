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Похожий на гранату предмет взорвался в многоквартирном доме в Бурятии

Пострадавших отвезли в больницу

УЛАН-УДЭ, 14 ноября. /ТАСС/. Предмет, похожий на гранату, взорвался в жилом многоквартирном доме в городе Кяхта в Бурятии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе республиканского МВД.

"Поступило сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме в городе Кяхта. 27-летний ранее судимый, не работающий мужчина угрожал сожительнице нанесением побоев, при этом мужчина демонстрировал женщине предмет, похожий на гранату. В результате неосторожных действий с предметом в жилом помещении произошел хлопок", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что происшествие произошло около 04:20 по местному времени (23:20 мск 13 ноября), в результате ЧП выбило стекла одного окна в квартире, где произошел хлопок. Обрушений нет.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице. На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, привлечены саперы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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