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Рыболовецкое судно "Ивае Мару 81" село на мель у берегов Кунашира из-за шторма

Никто не пострадал

ТАСС, 14 ноября. Рыболовецкая шхуна "Ивае Мару 81" в четверг утром села на мель у берегов острова Кунашир Сахалинской области. Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинск.

"Судно село на мель в районе Южно-Курильска (Кунашир - прим. ТАСС). Название - "Ивае Мару-81". Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет", - сообщили в спасательном центре.

Как сообщили ТАСС в администрации Южно-Курильского района, вечером экипаж будет самостоятельно снимать шхуну с мели.

На Сахалинскую область 13 ноября обрушился снежный циклон. Нарушилось воздушное сообщение между севером и югом Сахалина. Из-за волнения моря отменили регулярный рейс теплохода до Курил.

В четверг циклон охватил 12 из 18 районов области, включая Курилы. На этих территориях объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас на Сахалине и Курилах в большинстве районов метель, скорость ветра достигает 15 м/с.

Теги
РоссияСахалинская область
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