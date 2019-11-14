Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве на сумму 300 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгоградской области лидера и активного участника организованной группы, которые подозреваются в мошенничестве при оформлении кредитов на сумму более 300 млн рублей. Как сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, устанавливается причастность к противоправной схеме еще около 14 человек.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны лидер и активный участник организованной группы, - сообщила она. - Злоумышленники оформляли кредиты в размере от одного до трех миллионов рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Незначительную часть денежных средств они отдавали заемщику, а остальную забирали себе".

По словам Волк, в течение первых месяцев подозреваемые создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов. Однако по истечении двух-трех месяцев платежи в банки прекращались.

"Установлено, что кредитные обязательства были оформлены на более 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 млн рублей. На похищенные денежные средства участники группы приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили", - добавила представитель ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Вл время обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты кредитные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация, которые являются доказательствами в уголовном деле. В настоящее время подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

"Устанавливается причастность к противоправной схеме еще порядка 14 человек. Следствие не исключает, что среди них могут быть банковские работники", - подытожила Волк.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Один из пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска находится в тяжелом состоянии
Двое подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС