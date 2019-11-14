В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве на сумму 300 млн рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгоградской области лидера и активного участника организованной группы, которые подозреваются в мошенничестве при оформлении кредитов на сумму более 300 млн рублей. Как сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, устанавливается причастность к противоправной схеме еще около 14 человек.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны лидер и активный участник организованной группы, - сообщила она. - Злоумышленники оформляли кредиты в размере от одного до трех миллионов рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Незначительную часть денежных средств они отдавали заемщику, а остальную забирали себе".

По словам Волк, в течение первых месяцев подозреваемые создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов. Однако по истечении двух-трех месяцев платежи в банки прекращались.

"Установлено, что кредитные обязательства были оформлены на более 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 млн рублей. На похищенные денежные средства участники группы приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили", - добавила представитель ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Вл время обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты кредитные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация, которые являются доказательствами в уголовном деле. В настоящее время подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

"Устанавливается причастность к противоправной схеме еще порядка 14 человек. Следствие не исключает, что среди них могут быть банковские работники", - подытожила Волк.