Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели школьника в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в одной из школ Хабаровска. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО в четверг.

Прокуратура края сообщила ранее, что организована проверка в связи со смертью 14 ноября 2019 года учащегося средней школы №58 в Хабаровске.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте.

По предварительным данным следствия, 11-летний ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался.

На месте работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели произошедшего и педагоги, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела.