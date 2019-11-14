Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели школьника в Хабаровске

Предполагается, что 11-летний ученик почувствовал себя плохо и потерял сознание

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в одной из школ Хабаровска. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО в четверг.

Прокуратура края сообщила ранее, что организована проверка в связи со смертью 14 ноября 2019 года учащегося средней школы №58 в Хабаровске.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте.

По предварительным данным следствия, 11-летний ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался.

На месте работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели произошедшего и педагоги, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Один из пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска находится в тяжелом состоянии
Двое подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС