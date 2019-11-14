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На юго-востоке Франции ввели оранжевый уровень тревоги из-за непогоды

По данным национальной метеорологической службы Meteo-France, ожидаются обильные снегопады, которые позже сменит ледяной дождь

ТАСС, 14 ноября. Предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги объявлен в ряде департаментов на юго-востоке Франции из-за непогоды. Об этом говорится в обнародованной в четверг сводке национальной метеорологической службы Meteo-France.

По ее данным, в департаментах Луара, Саона и Луара, Эн, Рона, Ардеш, Дром, Изер ожидаются обильные снегопады, которые позже сменит ледяной дождь, в некоторых районах выпадет около 20-30 см снега. При этом в южных департаментах Воклюз, Буш-дю-Рон и Вар предупреждение действует в связи с ожидаемыми там сильными ливнями и возможными наводнениями, местами выпадет от 60 до 100 мм осадков.

Из-за сильных ветров и волн вдоль южного побережья Франции ожидается повышение уровня моря, что может привести к подтоплению близлежащих территорий.

Теги
Франция
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