Главу оренбургской адвокатской палаты подозревают в коммерческом подкупе

ТАСС, 14 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении президента адвокатской палаты Оренбургской области Валерия Бодашко. Его подозревают в том, что он брал деньги с кандидатов в адвокаты за успешную сдачу экзаменов, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ региона в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении президента негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Оренбургской области" Валерия Бодашко статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае Бодашко включил 28-летнего претендента на получение статуса адвоката в список кандидатов на сдачу квалификационного экзамена. Через посредника он получил от этого претендента 450 тыс. рублей. Посредником оказался адвокат той же палаты, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное за заведомо незаконные действия в крупном размере).

Бодашко задержали, причастность к преступлению он отрицает. Следователи планируют в ближайшее время ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.